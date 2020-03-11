«Нам и так хорошо вместе»: Олег Алмазов не переживает из-за отсутствия детей

По словам актера в студии программы «Судьба человека», они уже 25 лет вместе с супругой и у них все прекрасно.

Актер Олег Алмазов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о знакомстве со своей супругой хореографом и балериной Ириной Панфиловой. Вместе они уже 25 лет. При этоv детей у пары нет.

«На четвертом курсе театрального института я встретился с Ириной, своей будущей женой. Мы репетировали тогда спектакль «Сон в летнюю ночь». Ира была балериной. Она пришла нас натаскивать. Это была любовь с первого взгляда. Она зашла и практически сразу села на шпагат. Меня при виде ее просто затрясло». Олег Алмазов

По словам актера, он полтора года добивался сердца Ирины. «Она в то время жила гражданским браком. У нее тогда был серьезный такой дядька, совсем не творческий. Мне пришлось с ним потом объясняться. Дядька был из бандитов. Он меня подкараулил в одном месте и говорит: «Что-то мы с пацанами не понимаем». Эту фразу я запомнил. Конечно, мне было страшно. Ирка меня спасла. Сказала, если с Олегом что-то случится… Он понял, что они не будут вместе с ней», — вспомнил актер.

При этом Бог так и не дал паре детей. «Если бы родился ребенок — было бы чудесно. Но нет никакой трагедии. Нам и так хорошо вместе», — сказал Олег Алмазов.