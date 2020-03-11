«В моей семье растут мальчики»: Павел Астахов рассказал о воспитании сыновей

Популярный юрист Павел Астахов стал ведущим шоу «По делам несовершеннолетних» на канале «Домашний». Правозащитник рассказал, как нужно воспитывать подрастающее поколение, на примере своей семьи.

Как сказал Астахов, ради съемок ему пришлось пожертвовать интересами семьи. В то же время он прекрасно понимает,что в этой жизни все время приходится ради чего-то чем-то жертвовать. Его младшему сыну Арсению сегодня всего десять лет. После уроков он ждет папу с работы, чтобы делать вместе домашние задания. В силу занятости отец нередко задерживается. Кстати, младший сын Астахова уже приходил на съемочную площадку к отцу. Ему все понравилось. Ребенок хочет, чтобы в будущем в студию можно было привести весь его класс, чтобы показать, чем занят звездный родитель.

Всего у Павла Астахова трое детей – все сыновья. Кроме того, у него четыре внука, чему он безумно рад. Астахов рассказал, как он воспитывает своих детей. Он считает,что такой метод себя полностью оправдывает. К примеру, сын злится на него, а он в это время подходит к нему и гладит по голове. Как отметил Астахов, накаленная ситуация сразу пропадает, сообщает «СтарХит».

«В моей семье растут мальчики. Необходимо своим примером показывать, мол, что ты говоришь и объясняешь, тем и живешь. Конечно, со мной не соглашаются старшие дети, спорят. Это нормально. Каждый учится на собственных ошибках».