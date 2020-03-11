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«Все по-настоящему»: скрипачка рассказала о закулисье «Давай поженимся!» с Гузеевой

По словам Аси Алыповой, программу никак нельзя назвать постановочным шоу.

«Все по-настоящему»: скрипачка рассказала о закулисье «Давай поженимся!» с Гузеевой
Скрипачка рассказала о закулисье "Давай поженимся!" с Гузеевой/http://globallookpress.com/

Скрипачка из Перми Ася Алыпова, которая не так давно приняла участие в съемках программы «Давай поженимся!» на Первом канале, на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» рассказала о закулисье проекта. Как она отметила, шоу нельзя назвать постановочным.


«Все по-настоящему. Никаких постановок нет, правда. У ведущих прописан план вопросов, но во время съемки все может меняться».

Ася Алыпова

Как сказала Алыпова, потенциальные невесты и женихи действительно впервые встречаются друг с другом на площадке. Все съемки идут в специально арендуемом ангаре. За день снимается сразу несколько выпусков. Программа, в которой снималась Алыпова, записывалась примерно три часа. За один день девушка успела вылететь в столицу из Перми, принять участие в программе и вернуться домой.

Девушка заметила, что ведущие и съемочная группа тщательно подбирают участников, чтобы они подходили друг другу. Кстати, сама она сыграла во время записи на скрипке. Правда, как отметила, чуть «налажала».

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