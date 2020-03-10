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«Маме вообще было пофиг»: дочь Борисовой призналась, как голодала и пропускала школу

Полина Аксенова в программе «Основано на реальных событиях» вспомнила, как была предоставлена сама себе.

«Маме вообще было пофиг»: дочь Борисовой призналась, как голодала и пропускала школу
Дана Борисова/Фото: https://www.instagram.com/p/B6DEmK6K2ve/

12-летняя дочь Даны Борисовой опозорила мать. В эфире передачи «Основано на реальных событиях» на НТВ Полина Аксенова рассказала, как с молчаливого согласия телеведущей в более раннем возрасте питалась «подножным кормом» и пропускала школу. Полноценного детства у Полины не было из-за проблем матери с наркотиками и алкоголем. Почти всегда девочка была предоставлена сама себе.

«Мне было очень трудно. В 4 классе, мне тогда вроде лет 9 было, я вообще не посещала школу. Просто забила на учебу и полгода там не появлялась. А если и ходила, то мама этим даже не интересовалась. Ей вообще было пофиг, одним словом», — отметила девочка.

Школьница рассказала, что родители практически никогда не провожали ее на уроки. Однажды она опоздала на первое сентября, потому что недавно сменила учебное учреждение и просто не знала дороги. Нередко Полине было просто нечего есть, поскольку Дана практически не готовила, а те небольшие деньги, которые появлялись в семье, уходили на алкоголь.

«Питалась как попало, потому что мама мне вообще ничего не покупала», — с грустью резюмировала Полина.

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