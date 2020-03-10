«Буду биться до конца»: племянница Пороховщикова пришла делить наследство актера на «Пусть говорят»

Наталья Дмитриева не может смириться, что недвижимость и деньги достались не настоящим родственникам Александра.

Племянница актера Александра Пороховщикова пришла делить наследство знаменитости на «Пусть говорят». Наталья Дмитриева считает, что несколько квартир, дача, машина и дорогая мебель достались незаконным родственникам Александра Шалвовича – Барабадзе. Для того, чтобы доказать, что она тоже имеет право на имущество, Дмитриева обратилась к экспертам в студии.

«Я за своих близких и за свой род буду биться до конца! Да, есть закон, но есть еще и закон справедливости, а они в этом случае разнятся. Второй случай никто не отменял», — заявила она во всеуслышание.

Позже в студии появился Вахтанг Барабадзе. Дмитриева заявила, что 8 лет ждала возможности, чтобы посмотреть на наследников артиста, и ей грустно, что это произошло только сейчас.

больше по теме Племянница Пороховщикова пожаловалась на распроданное наследство актера Наталья Дмитриева считает, что имущество знаменитого артиста досталось не тем людям.

«Вы – человек, который одним росчерком пера уничтожил всю память о Пороховщикове. Вы уничтожили все, что было. Вы перевели все в денежный эквивалент. Вы стерли с лица земли все, что у него было», — высказалась она.

Итогом передачи стал ДНК-тест, который расставил все точки над i в этой запутанной истории. Так, по результатам анализа Барабадзе и его родственники на самом деле не являются близкими для Пороховщикова. Теперь Дмитриева намерена оспаривать решение суда.