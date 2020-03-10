«Кадет Трофимов» сыграет сына-разлучника в новом фильме от «Домашнего»

28-летний Артур Сопельник сыграет сына-разлучника в новом фильме «Люблю отца и сына». Выход картины анонсировал телеканал «Домашний». В пресс-службе телеканала рассказали, что «Домашний» продолжает отмечать свое 15-летие и в рамках этого торжества транслирует «Фабрику мелодрам».

Что касается картины «Люблю отца и сына», то действие развернется вокруг студентки по имени Ирина. Девушка посещает курсы по самообороне, где влюбляется в инструктора Алексея. Тот, несмотря на большое внимание к нему со стороны других девушек, отвечает Ирине взаимностью. Однако тихому счастью сбыться не суждено – сын Алексея, ровесник Иры, тоже положил глаз на девушку и намерен отвоевать ее у главы семейства. Героине предстоит сделать нелегкий выбор, с кем остаться и выстраивать отношения дальше.

Сыгравший инструктора Алексея актер Алексей Матошин рассказал, что фильм поставит перед зрителем немало нравственных вопросов.

«Наш фильм – об опыте, взрослении, понимании жизни. Мой Алексей, несмотря на возраст, хорохорится и пытается играть в молодого человека. Но постепенно начинает осознавать свои годы. И уже с позиции серьезного взрослого человека здраво расценивать свои возможности и принимать правильные решения», — отметил он.

Фильм покажут на телеканале «Домашний» 16 марта в 19 часов.