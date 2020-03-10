Претенденты на наследство богатой поклонницы Киркорова устроили потасовку в прямом эфире

В 2018 году москвичка Светлана Сафиева заявила, что ждет тройню от Филиппа Киркорова. Она заверяла, что имела отношения с певцом, но вскоре выяснилось, что женщина врала. Врачи диагностировали у нее редкую болезнь — ложную беременность. Не прошло и года, как бизнесвумен скончалась. Ее смерть загадочным образом совпала с продажей квартиры в Москве стоимостью 10 миллионов долларов.

У богатой москвички остались сын и дочь, но она с ними была не в самых теплых отношениях. Вскоре после смерти Сафиевой объявилась некая Дороти Бурхарт, которая сидела с ней в одной камере в американской тюрьме. Она заверила, что является близкой подругой покойной, и предъявила завещание, оставленное Светланой, по которому все многомиллионное наследство должно достаться ей. Также претендентками на наследство являются племянница Светланы Оксана и удочеренная Олеся.

В студии передачи «Прямой эфир» выяснилось, что жительница Берлина Дороти Бурхарт продолжает судебные тяжбы, чтобы завладеть деньгами подруги и ее недвижимостью. Однако объявилась еще одна родственница покойной Сафиевой — 25-летняя Кристина Чернова. Она назвала себя внучатой племянницей бизнесвумен. «Я поддерживала связь с ней по телефону, попасть к ней в больницу было невозможно», — рассказала девушка. «Моя мама является удочеренной дочерью Георгия, а значит, я являюсь ее внучатой племянницей по документам», — пояснила Кристина. Она также призналась, что не знает, кто точно ее отец.

«Все лжет! Ее отец валяет в помойке, поэтому нашли другого отца», — стала возмущаться Бурхарт. После этого девушка не выдержала и набросилась на нее с кулаками. В студии завязалась потасовка. «Ты на мою семью будешь рот свой открывать? Это мой отец, какой бы не был! Мою семью не смей трогать!» — стала кричать Кристина. В итоге она сорвала парик и корону с головы немецкой гостьи. В конце передачи ДНК-тест показал, что Кристина не является наследницей первой очереди, но девушка намерена бороться, чтобы ничего из наследства Сафиевой не досталось гражданке из Германии.