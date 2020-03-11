Старомодные брюки, безвкусные блузы, отсутствие макияжа: что покажут в «Модном приговоре» на этой неделе

Неуверенная в себе девушка в среду

В среду в «Модном приговоре» рассматривается запутанная история Юлии Мельник. «Молодая, красивая, но абсолютно неуверенная в себе девушка в мальчишеских вещах и с грустными глазами», — так описывают Юлю ее мама, сестра и бывший муж. У всех собравшихся в студии одна цель — помочь Юле поверить в собственную красоту и сделать ее счастливой.

Все три истца против подростковых вещей в гардеробе Юлии. Бывший муж так и вовсе никогда не видел Юлю в платьях.

«Мне сложно верить комплиментам, сложно смотреть на себя в зеркало, мне кажется, что я, скорее, девочка-подросток в беспробудной депрессии, чем женщина. Я боюсь отношений, мой гардероб служит моей защитой», — признается Юля.

Предательство мужа, с которым она восемь лет прожила душа в душу, было очень тяжело принять. После рождения ребенка муж привел в дом эффектную блондинку с красными губами и фактически заставил их жить вместе. Для мужа Бориса «Модный приговор» – это способ извиниться за всю ту боль, которую он причинил некогда любимой женщине.

В четверг на программу придут сестры

В четверг героинями «Модного приговора» станут две сестры. Римма убеждена, что ей с мужчинами говорить не о чем, они ее не интересуют как класс. А ее сестра Ирина ворчит: «Внешний вид Риммы отгоняет мужчин не только от нее, но и от меня!»

В компании эффектных подруг и яркой сестры Римма выглядит нелепо: старомодные брюки, безвкусные блузы, отсутствие макияжа. Но еще больше Ирину пугает то, что сестра даже не стремится выйти замуж, ведь на первом месте в ее жизни всегда стояла работа и карьера. Римма гордится своими профессиональными достижениями и считает, что присущий ей комплекс отличницы — скорее достоинство, чем изъян. Золотая медаль, красный диплом, престижная работа! Что еще нужно для счастья?

В пятницу на «Модном» переоденут мужчину

Дочь Алиса не намерена мириться с тем, что из красивого, статного мужчины ее отец превратился в унылого рабочего в спецодежде. «Я не готова хоронить папу в 50 лет!» — так Алиса объяснила свое стремление вытащить папу из затянувшейся депрессии. Сам Сергей тоже не рад сложившимся обстоятельствам: дети выросли и отдалились, сезонная работа не приносит удовлетворения, и заявление о разводе уже легло на полку судьи.

«Я больше не чувствую себя мужчиной! — сокрушается герой. — Семья идет за победителем, а я себя таковым не ощущаю, вот и трещит все по швам!» Заметив, что Сергей стал угасать, Алиса забила тревогу и всерьез занялась личной жизнью папы: «Я чувствую своим долгом вернуть ему смысл жизни и научить его любить себя!» Для Сергея же чуждо такое внимание и опека, ведь с самого детства он не знал, что такое родительская любовь.

«Меня воспитывала улица. Еще тогда я решил, что подарю своим близким то, чего недополучил сам».

Ведущие были тронуты внимательностью Алисы к отцу, но Сергею настоятельно порекомендовали взять себя в руки, проявить стойкость и упорство. Сергей неоднозначно оценил свое преображение, однако выбрал все же образы, которые подобрали для него стилисты.

«Модный приговор». Первый канал, по будням, 9:55