«Я понимаю, что такое боль от потери»: Тимур Еремеев будет вести шоу «На самом деле»

Первый канал официально объявил, кто станет новым ведущим ток-шоу «На самом деле». Это будет 36-летний актер Тимур Еремеев. Его коллеги по программе считают, что молодой мужчина хорошо подходит на эту роль, так как умеет пропускать истории людей через свое сердце и может быть эмоционально сопричастен героям передачи.

«Мы записали несколько программ с Тимуром, и я могу сказать, что мы сработаемся. У Тимура есть хорошее качество – он чувствует партнера. Ему удается быть справедливым. У него есть умение слышать другого и понимание, когда нужно передать пас», — рассказала эксперт шоу Сабина Пантус.

Сам Еремеев отметил, что его в этом шоу больше всего интересуют герои, которые готовы поделиться своими историями.

«Я понимаю, что такое боль от потери, и всегда пытаюсь помочь людям услышать друг друга. В этом шоу невозможно соврать», — говорит новоиспеченный ведущий.

Первый выпуск «На самом деле» с Еремеевым в качестве ведущего смотрите 10 марта в 18:30 на Первом канале.