«Нетрезвая певица»: Гагарина бросилась обниматься со зрителями на съемках шоу

Во вторник, 10 марта, в 21:00 на канале ТНТ выйдет очередной выпуск юмористического шоу «Импровизация», гостем которого стала певица Полина Гагарина. Звезда поразила актеров программы и зрителей в студии свом артистизмом.

«Впервые в истории проекта гостья пришла в самом начале выпуска и приняла участие во всех импровизациях актеров! — рассказали создатели передачи. — Полина не растерялась ни в одной, даже самой нелепой ситуации!»

На съемках певице пришлось показать себя в нетрезвом виде, сыграть бухгалтера и озвучить немецкий фильм для взрослых. Комики окунули ее в атмосферу выпускного в ПТУ и даже позволили уронить со сцены своего товарища.

Во время исполнения одной из импровизаций Гагарина бросилась обнимать всех участников шоу, ведущего и даже зрителей. Вдохновившись ее примером, Павел Воля, который ведет передачу, тоже раздал пришедшим множество объятий.

Смотрите шоу «Импровизация» по вторникам на канале ТНТ.