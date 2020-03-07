Гор вспомнил момент, когда готов был сдаться в отношениях с Бабкиной

Бизнесмена очень задевают распространяющиеся слухи о том, что он альфонс.

39-летний певец и бизнесмен Евгений Гор поклялся, что никогда не брал у 69-летней Надежды Бабкиной ни копейки. Влюбленные пришли в передачу «Секрет на миллион», чтобы развеять множащиеся вокруг них слухи. Гор признался, что сильнее всего его задевает, когда говорят, что он якобы живет за счет Надежды.

Мужчина отметил: за 17 лет отношений ему неоднократно приходилось выслушивать подколы и шутки на тему его благосостояния. Молчать и корректно уходить от ответа он устал.

«Конечно, на начальном этапе, когда Надя жила в шикарном доме, а я должен был снимать, простите, какую-то халупень, для меня это был дискомфорт. Я так и продолжал, пока у меня не появились деньги, чтобы купить первую квартиру в Химках. Я должен был снимать квартиру, иначе потерял бы человеческое достоинство», — рассказал он.

Неофициальный супруг Надежды отметил: в его жизни был период, когда он практически сдался. Одна из газет обнародовала непроверенную информацию о том, что Гор якобы отобрал у Бабкиной все имущество. Ложь подкосила отношения.

«Я открыто заявляю перед ней и перед кем угодно. Я не взял ни копейки у этого человека! У Нади! Подарки на Новый год, на день рождения…Это мое личное пространство. Если я его когда-нибудь нарушу, жизнь закончится. Я никогда не возьму ни копейки, потому что мне так хорошо», — высказался он.

В свою очередь артистка подчеркнула: она никогда не предложит возлюбленному средства, чтобы не ущемлять его достоинства.