«Они платили, чтоб на тебя смотреть?»: мама Милоша Биковича обсмеяла сына после «Холопа»

Мама Милоша Биковича по-доброму высмеяла сына после успеха комедии «Холоп». Напомним, история о мажоре, который искусственно вернулся назад во времени, чтобы измениться, была успешно встречена отечественным зрителем. «Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России.

Сыгравший главную роль Милош Бикович поспешил похвалиться маме собственными актерскими успехами. Ивану Урганту серб рассказал, что после съемок приезжал на родину, чтобы побыть с близкими людьми. Во время прогулки по лесу Бикович поделился с матерью подробностями со съемок, а также реакцией зрителя на итоговую работу.

«Мама живет в Белграде. Я рассказал ей, что «Холоп» собрал рекордную кассу. «Сколько это людей?», — спросила она меня. «Больше 11 миллионов», — ответил я. «Они все платили, чтобы на тебя смотреть?», — недоверчиво уточнила она. Вот за эти подколы и иронию я ее и люблю», — откровенно признался гость.