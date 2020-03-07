Ургант заставил Милоша Биковича раздеться в эфире своей программы

Иван Ургант заставил актера Милоша Биковича раздеться в эфире своей передачи. Сыгравший Муслима Магомаева в одноименном сериале Бикович вновь стал гостем телеведущего и откровенно рассказал о непростой роли в сериале. Прежде чем Милош появился перед зрителями, Ургант вынудил серба оголиться.

Программа начинается с того, что Ургант отчитывает другую гостью – певицу Анну Седокову — за откровенный внешний вид в Instagram. Уже в следующий момент в кадре появляется Александр Гудков в синем обтягивающем купальнике и начинает спрашивать артистку, почему он не выглядит так же эффектно, как Анна, хотя приобрел такую же плавательную одежду. Седокова успевает лишь сказать, что на самом деле купальник ей не принадлежит и она бы такой никогда не приобрела.

«Чей это купальник? Как ты мог так облажаться?» — отчитывает Ургант нерадивого Гудкова.

«Ребят, верните, пожалуйста, мой купальник», — гневно потребовал Милош, появившись из ниоткуда и прикрывая наготу красной шторкой.

В социальных сетях оригинальный ход со стороны телеведущего и актера оценили. Некоторые из девушек и вовсе попросили немного «приоткрыть для них тайну тела серба». «Боюсь представить, как Милош поздравит женщин с 8 марта», — по-доброму поиронизировали они.