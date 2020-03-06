«Бабы крутые!»: комики Щербаков, Масаев и Рептилоид нагрянули на «Женский стендап»

Известные комики Алексей Щербаков, Тамби Масаев и Рустам Рептилоид заглянули на «Женский Стендап». 7 марта образцы настоящего мужского юмора пришли в гости к женщинам, чтобы услышать от них колкую правду о себе.

Щербаков рассказал, что ему было интересно взглянуть на себя с женской позиции, ведь далеко не всегда мужчина может шутить на те или иные темы. Убедился также Алексей и в том, что распространяющие слухи о глупом женском юморе не вполне правдивы.

Тамби поспешил отметить, что женщины не церемонятся в собственных высказываниях и способны быть по-настоящему жесткими.

«Шикарно! Была правда и было жестко, но мне это понравилось! Скептики, которые думают, что нет женского юмора – это все предрассудки. Бабы – крутые!» — высказался он.

В субботу, 7 марта, право высказаться получат Зоя Яровицына, Надя Джабраилова, Маша Маркова, Маргарита Родина, Варвара Щербакова и ведущая шоу Ирина Мягкова.

Зоя Яровицына расскажет о том, почему женатым мужчинам практически не знакомы болезни, а также об особенном мужском недуге – хозяйственном кретинизме. Ирина Мягкова порассуждает, почему посещающие тусовки мужчины сразу сбрасывают с себя два десятка лет.