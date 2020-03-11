«Человек вправе ошибиться»: Павел Астахов о новом сезоне шоу «По делам несовершеннолетних», максимализме и литературных рабах

Судебное шоу «По делам несовершеннолетних» стартовало на Dомашнем 2011 году. Каждый выпуск посвящен истории одного правонарушения, совершенного подростком. Шоу было создано Павлом Астаховым, однако долгое время в качестве судьи и телеведущей выступала адвокат Виктория Данильченко.

По сюжету, судья в течение выпуска разбирает реальное судебное дело и выносит приговор. Помимо обвиняемых и судьи в студии присутствуют представитель подростка, потерпевшие, приставы, свидетели и другие причастные лица.

С 2020 года вести судебные дела и выносить приговор в шоу будет сам Павел Астахов. В преддверии нового сезона журналисты Teleprogramma.pro пообщались с юристом, и он рассказал нам о своем видении программы и о творчестве.

«По делам несовершеннолетних» — правовой ликбез от Павла Астахова

— У вас богатый опыт работы «по делам несовершеннолетних». Какую задачу, по вашему мнению, должна решать эта программа?

— Главная задача в любом деле, касающемся несовершеннолетнего — не испортить будущее ребенку, определить его судьбу так, чтобы это было гуманно и законно. С другой стороны, важно, чтобы он осознал свое правонарушение, и не затаил обиду, а понял, что все было объективно, справедливо.

Подросткам свойственен максимализм, они по-своему решают, что справедливо, что нет. Если кто-то обидит, они могут наказать обидчика, не разбирая средств, не заглядывая в Уголовный кодекс. Невинная шалость может привести к тому, что человек берет камень, палку и лишает другого жизни или калечит. А заодно калечит и собственную судьбу.

Люди должны смотреть такие передачи, чтобы понимать, какие бывают ситуации в жизни, как правильно их разрешать, как правильно поступать с ребенком, который оступился и не понимает этого.

— Как попасть к вам на передачу?

— Легко! Смотреть передачу, написать письмо и ждать приглашения.

Про «роковые оговорки»

— Некоторые ваши высказывания журналисты называют «роковыми оговорками». Как вы, человек, великолепно владеющий словом, можете это объяснить?

— Что касается оговорок, фраз, вырванных из контекста, это происходит с каждым человеком, который занимается делом. Человек вправе ошибиться, вправе быть завтра умнее, чем вчера.

Есть такие профессии – сапер, хирург, про которые говорят, что у них нет права на ошибку. Но они ошибаются. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я всегда был очень открытым, всегда объяснял свои действия, ну и, наверное, в какой-то мере становился заложником своей позиции.

Дело жизни

— О чем вы могли бы сказать – что это главное дело вашей жизни?

— Я — защитник. Я однажды выбрал профессию адвоката. Адвокат – это защитник. Родитель – это защитник. Мужчина – это всегда защитник. Но без творчества я бы не сложился ни как защитник, ни как адвокат, ни как отец, ни как телеведущий. Это неотрывная часть моей жизни. Я испытываю от творчества огромное наслаждение.

О литературной деятельности

— Вы написали более 20 книг. Насколько прибыльна литературная деятельность?

— Прибыльна, не буду скрывать. Мой роман «Рейдер» был переиздан 27 раз, это абсолютный бестселлер. В общей сложности продано больше миллиона экземпляров. Наши романы с Татьяной Устиновой «Божий дар» и «Кредит доверчивости» тоже переиздавались многократно, продано более полумиллиона книг. Спасибо нашим читателям, спасибо тем, кто покупает и «голосует рублем».

Писательский труд очень тяжел. Сейчас у меня в производстве 12 творческих проектов в двух издательствах. А, если открыть мой ноутбук, вы увидите, сколько у меня там папочек заведено на все еще не написанные романы.

— А если отдать эти папочки «литературным рабам», как некоторые поступают?

— А чувства свои и переживания я тоже отдам? Для меня очень важен сам творческий процесс. Это не ремесленный труд. Литературный помощник, даже если он есть, не сможет вложить в мое произведение душу.

Смотрите передачу «По делам несовершеннолетних» ежедневно по будням в 07.20 на телеканале Dомашний.