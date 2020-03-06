Симон Осиашвили рассказал, кто спас его от депрессии после самоубийства второй жены

Поэт-песенник Симон Осиашвили в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей третьей супруге Татьяне Короповской. Именно она спасла его от длительной депрессии, когда вторая супруга поэтесса Татьяна Лукина покончила с собой.

«Когда мы познакомились, то он рассказал мне, что у него умерла жена. Мне было трудно его бросить в трудную минуту. Меня это пронзило личной болью. Я вспомнила слова своих знакомых: «Причина для новых отношений в твоей жизни найдется, но ты ее пока не знаешь». Мы вместе с Симоном переживали смерть его жены». Татьяна Короповская

Сам поэт-песенник отметил, что после знакомства открылось много мистических ситуаций. «Оказалось, что она живет недалеко от того места, где жила когда-то Татьяна. Они даже внешне чем-то похожи. Я не знаю, как бы я вышел из депрессии, если бы не Татьяна», — сказал он.

При этом не все в их жизни было гладко. «Был момент, когда я хотела уйти. Но мне было жалко его. Я осталась. И я не жалею об этом. Я хотела детей, но Богу было угодно, чтобы их у нас не получилось. Я не верю, что он никогда не хотел становиться отцом. Он просто ответственный человек. Если бы были у него дети, то он бы не занимался творчеством», — заметила третья жена поэта-песенника.