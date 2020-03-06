«Очень даже ничего»: Валерия и Киркоров показали себя в полночь на съемках шоу «Маска»

Супруга Иосифа Пригожина призналась, что проект не хочет отпускать, да и время бежит незаметно.

Певица Валерия вместе с Филиппом Киркоровым входит в состав жюри на «самом загадочном проекте» сезона на НТВ – в шоу «Маска». Накануне со съемок очередного выпуска звезда поделилась в своем Инстаграм видео, где вместе с коллегой рассказала, что разгадывает ребусы в шоу до самой ночи:

«12 часов ночи, а мы даже очень ничего» — подметил Киркоров. «Очень даже ничего смотримся. Хороший визажист у нас. И хороший свет» — засмеялась в ответ Валерия.

Певица передала привет сыну Артему и воздушный поцелуй. Под видео артистка поделилась впечатлениями от нового проекта. Он, по словам звезды, настолько невероятный, что «увлек, завертел и не хочет отпускать» до самой ночи.

Напомним, шоу «Маска» — это отечественная адаптация международного музыкального проекта. Каждое воскресенье на НТВ участники, скрытые под разными масками, исполняют песню, а зрители и жюри пытаются решить, кого в финале выпуска им рассекретить.