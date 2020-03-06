«Кто этот старик, который упал в канал?»: Ургант посмеялся над Максом Барских

Ведущий в своем шоу в комичных красках представил, как певец скрывается от поклонниц.

Накануне своего дня рождения Макс Барских, которому 8 марта исполнится 29 лет, побывал в гостях у Ивана Урганта. На шоу певец рассказал, что не особо страдает от внимания фанатов на улице. И признался, что его обычно не узнают, потому что он старается скрываться. На вопрос ведущего, каким образом, Барских ответил:

«Во-первых, улетаю куда-то далеко. И делаю там все что хочу».

На что Иван Ургант пошутил:

«То, что ты делаешь, настолько сильно меняет твою внешность, что тебя люди перестают узнавать?» — изумился Ургант. – А кто этот старик, который упал в канал? Это же Макс Барских!»

А не так давно Ургант смешно представил, кто возглавит фан-группу Little Big на «Евровидении -2020». Он предложил на эту роль кандидатуру Геннадия Зюганова.