Сразу две возлюбленные Степана Меньшикова заявили, что беременны от него

Шоумен собирается жениться на одной из них, Вторая - его экс-жена. Все это выяснилось в студии программы «На самом деле».

Недавно стало известно, что бывший участник шоу «Дом-2» Степан Меньщиков собрался жениться во второй раз. В декабре во время отдыха в Таиланде он встретил бизнесвумен Ангелину. У них закрутился роман, а вскоре девушка объявила, что беременна. Шоумен был безгранично счастлив. Однако после этого о беременности объявила и другая возлюбленная Степана — Евгения Шамаева, его бывшая жена, с которой он до недавнего времени жил вместе.

В студии передачи «На самом деле» попытались разобраться в случившемся. «Это на самом деле случайность, и интимная связь, и беременность. Так сложилось, что я забеременела», — пояснила Евгения. По ее словам, несмотря на развод они жили вместе с Меньшиковым, чтобы вместе заботиться о детях. По словам девушки близость состоялась в тот день, когда шоумен вернулся из отпуска и находился в хорошем настроении. Шамаева отметила, что тогда не знала о новой избраннице бывшего мужа.

Она заверила, что находится на втором месяце беременности. Примечательно, что Ангелина находится на таком же сроке. Также Евгения стала настаивать, что новая возлюбленная Степана ждет ребенка не от него. Эксперты в студии сразу заметили, что бывшая жена шоумена соврала или ошиблась в подсчетах, так как утверждает, что находится на 9 неделе беременности, но согласно подсчетам она уже на 11 неделе.

В студии появился сам Меньшиков. Он рассказал о своей любви к новой пассии. Мужчина заверил, что Евгения от него не может быть беременна. Детектор лжи показал, что он соврал. В декабре у них была интимная близость с экс-супругой. Также пришла в студию мама Степана. Она и выдала тайну. Оказалось, что Шамаева не беременна. Она сговорилась с бывшей свекровью, чтобы удержать шоумена рядом и вновь создать с ним семью. Экспертам осталось лишь заключить, что новая возлюбленная Меньшикова действительно его любит и ждет от него малыша, в отличие от бывшей жены.

Добавим, что это был последний эфир «На самом деле», который вел Дмитрий Шепелев. зал проводил его стоя, аплодисментами и криками «Спасибо». По некоторым данным, новым ведущим ток-шоу станет Тимур Еремеев.