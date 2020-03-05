«Круче Димы ведет»: появились отзывы коллег о новом ведущем шоу «На самом деле»

Информация о том, что Дмитрий Шепелев уходит с поста ведущего популярного проекта «На самом деле» оставила много вопросов, один из которых – кто именно займет его место. Официальный ответ появился довольно скоро – вести шоу теперь будет внебрачный сын Спартака Мишулина Тимур Еремеев. 36-летний артист уже приступил к съемкам. Корреспонденты КП.ру пообщались с массовкой и коллегами Еремеева, чтобы узнать впечатления о новом ведущем.

«Даже не волнуется, как Шепелев поначалу. Ну видно же, что круче Димы ведет. А ведь он только вчера с гастролей прилетел», «Судить после первой записи все же рано. Хотя видно — профессионал! Можно даже сказать, что новый ведущий лучше!» — отозвались коллеги со съемочной площадки шоу.

Известно, что новые выпуски программы с Тимуром Еремеевым выйдут в эфир уже на следующей неделе.

Слухи о том, что Шепелев уволен с Первого канала, появились сразу после новогодних праздников. Однако сам Дмитрий их поначалу опровергал, но спустя месяц заявил о «взвешенном решении» уйти с позиции.