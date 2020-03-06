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Три героини – три судьбы: что покажут в предпраздничном выпуске «Модного приговора»

В преддверии 8 Марта «Модный приговор» подготовил выпуск, в котором переоденутся и изменятся к лучшему сразу три женщины с удивительными судьбами и характерами.

Три героини – три судьбы: что покажут в предпраздничном выпуске «Модного приговора»
Сосо Павлиашвили в программе «Модный приговор». Фото: Первый канал

Первую героиню привел на съемки муж. Юрий Маркевич написал письмо с просьбой подарить своей жене свадебное платье на их золотую свадьбу в 2022 году.

Так уж вышло, что у Татьяны никогда не было настоящего подвенечного наряда. А ведь его жена — любовь всей жизни! Он влюбился, когда они еще учились в восьмом классе, но девушка его отвергла. Лишь спустя много лет Юрию удалось завоевать сердце красавицы.

Первая героиня выпуска. Фото
Первая героиня выпуска. Фото: Первый канал

Вторую героиню на «Модный приговор» привела дочка. София утверждала, что ее мама Лариса Тихомирова совсем не умеет одеваться. Поэтому девочке приходится самой подбирать наряды для мамы. А поскольку Соня любит все яркое, то и мама носит красное, желтое, зеленое да розовое.

Вторая героиня выпуска. Фото
Вторая героиня выпуска. Фото: Первый канал

Героиня третьей истории — бабушка Люба. Внучка Настенька пожаловалась, что ее любимая бабушка совсем про себя позабыла. Баба Люба растит внучку с полутора лет и искренне считает, что пока молодежь не повзрослеет, о себе думать не время.

В 2007 году вся семья попала в жуткую аварию, пострадали все, но у бабы Любы даже мысли не было сдаться, она всех подняла на ноги!

Третья героиня выпуска. Фото
Третья героиня выпуска. Фото: Первый канал

У стилистов «Модного приговора» будет непростая задача — преобразить трех совершенно разных женщин и угодить трем строгим истцам. Удастся ли им это?

Кстати, приглашенный артист выпуска — Сосо Павлиашвили, он исполнит для участников музыкальный номер «Я тебя люблю».

Смотрите «Модный приговор» на Первом канале 6 марта в 9:55.

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