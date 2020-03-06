Три героини – три судьбы: что покажут в предпраздничном выпуске «Модного приговора»

В преддверии 8 Марта «Модный приговор» подготовил выпуск, в котором переоденутся и изменятся к лучшему сразу три женщины с удивительными судьбами и характерами.

Первую героиню привел на съемки муж. Юрий Маркевич написал письмо с просьбой подарить своей жене свадебное платье на их золотую свадьбу в 2022 году.

Так уж вышло, что у Татьяны никогда не было настоящего подвенечного наряда. А ведь его жена — любовь всей жизни! Он влюбился, когда они еще учились в восьмом классе, но девушка его отвергла. Лишь спустя много лет Юрию удалось завоевать сердце красавицы.

Вторую героиню на «Модный приговор» привела дочка. София утверждала, что ее мама Лариса Тихомирова совсем не умеет одеваться. Поэтому девочке приходится самой подбирать наряды для мамы. А поскольку Соня любит все яркое, то и мама носит красное, желтое, зеленое да розовое.

Героиня третьей истории — бабушка Люба. Внучка Настенька пожаловалась, что ее любимая бабушка совсем про себя позабыла. Баба Люба растит внучку с полутора лет и искренне считает, что пока молодежь не повзрослеет, о себе думать не время.

В 2007 году вся семья попала в жуткую аварию, пострадали все, но у бабы Любы даже мысли не было сдаться, она всех подняла на ноги!

У стилистов «Модного приговора» будет непростая задача — преобразить трех совершенно разных женщин и угодить трем строгим истцам. Удастся ли им это?

Кстати, приглашенный артист выпуска — Сосо Павлиашвили, он исполнит для участников музыкальный номер «Я тебя люблю».

Смотрите «Модный приговор» на Первом канале 6 марта в 9:55.