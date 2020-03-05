«Ракета попала в детскую площадку»: Кожухов вспомнил, как его сын чудом не погиб в Афганистане

Как отметил телеведущий в эфире программы «Судьба человека», после этого происшествия все семьи военнослужащих были эвакуированы из Кабула.

Телеведущий Михаил Кожухов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, как его первая жена с сыном Макаром приехала к нему в Афганистан, где он трудился военным журналистом. Ребенку на тот момент было всего восемь месяцев.

«В Афганистане нет совсем молочных продуктов. Приходилось готовить ему еду из сухого молока. Однажды моя семья оказалась под обстрелом. Ракета попала в детскую площадку. На ней играли дети. В основном афганские. Меня в этот момент рядом не было. Я только услышал истошные женские крики. Испытал далеко не лучшие мгновения своей жизни. В итоге вскоре все семьи военнослужащих были эвакуированы из Кабула. Остался только мужской коллектив». Михаил Кожухов

Как сказал Кожухов, он не писал неправду в своих статьях из Афганистана. Впрочем, все равно приходилось работать в жестких рамках.

«Я не мог в своих текстах упоминать больше одного убитого и двух раненых, даже если число потерь было больше. Таковы были правила», — сказал Михаил Кожухов.