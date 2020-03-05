Наталья Штурм привела на «Давай поженимся!» подругу – копию Андрейченко

Зрители последней передачи «Давай поженимся!» были поражены. Увидев одну из невест, у многих в голове возник вопрос: неужели за женихом в студию пришла сама Наталья Андрейченко? Однако, услышав имя и возраст героини, стало понятно, что это не более чем сходство. Но какое!

Невестой-двойником 63-летней актрисы оказалась 37-летняя Ксения, стилист по профессии. Женщина осталась без двоих детей из-за хитрого мужа-турка, который отнял их у нее после развода. Она надеялась, что 51-летний жених Александр поможет ей решить эту проблему.

Однако у мужчины оказались на жизнь другие планы, в финале шоу он выбрал невесту постарше (45 лет), но не обремененную какими-либо бедами. Не помогло Ксении выйти из этого сердечного соревнования победительницей и дружба с Натальей Штурм.

Певица вместе со своей дочерью Леной появилась в студии в качестве подруги невесты и даже исполнила песню в качестве сюрприза для жениха.