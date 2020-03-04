Наташа Королева и Тарзан представят оригинальный кавер «Желтых тюльпанов»

Оценить хит в новом звучании зрители смогут в программе «Студия СОЮЗ» на ТНТ.

Яркое музыкальное шоу «Студия СОЮЗ» продолжает удивлять телезрителей. На этот раз в гости к авторам развлекательной программы придут Сергей Глушко и Наташа Королева. Паре предстоит пройти массу испытаний и музыкальных экспериментов, в ходе которых они откроют для себя массу нового.

Тарзан очень удивится, когда откроет всю правду о Дарте Вейдере и увидит, как выглядит группа «Чай вдвоем» в категории 50кг+, а Наташа Королева узнает, сколько на самом деле получает штамповщик на заводе, и научится дерзко наливать суп.

А самым настоящим испытанием для звездной пары станет финал шоу, в котором им предстоит спеть легендарные «Желтые тюльпаны» в режиме экстремального караоке.

Шоу «Студия СОЮЗ» с участием Тарзана и Наташи Королевой выйдет в эфир 5 марта на ТНТ.