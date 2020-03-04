«Зюганов с лозунгом «Мы всегда верили в Ильича»: Ургант пошутил о Little Big на «Евровидении-2020»

Накануне весь отечественный шоу-бизнес обсуждал решение Первого канала отправить в Роттердам на «Евровидение» от России рейв-группу Little Big. Не обошел вниманием эту новость и Иван Ургант в своем вечернем шоу. Он порадовался: «Получилось здорово. Мы меняем вектор, и вносим разнообразие в список участников», — обрадовался Ургант. Он представил группу Little Big и их лидера Илью Прусикина.

«Вот это достойный, наконец, человек», — показал Ургант фотографию Ильича. «Человек, видно, серьезно настроен на то, чтобы защищать честь нашей страны. Во-первых, казачий чуб есть, русский медведь есть. Год – 1985-й, начало перестройки».

Соведущий звезды Дмитрий Хрусталев поинтересовался, кто возглавит команду болельщиков на конкурсе, на что Ургант пошутил: «Вариант один — Геннадий Зюганов с лозунгом «Мы всегда верили в Ильича».

Известный продюсер Макс Фадеев тоже высказался по поводу кандидатов от России. Он уверен, что Little Big понравится европейской публике.