Алла Довлатова заставила Бориса Корчевникова брить киви и делать себе массаж

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова она неожиданно предложила ему поиграть. Довлатова исполнила роль беременной женщины, а Корчевников должен был потакать всем ее просьбам. Как известно, у ведущего пока нет детей, и таким образом многодетная мать решила подготовить его к будущему появлению потомства.

Сначала Довлатова объяснила ведущему, что значит одна и две полосочки в тесте на беременность. После этого она заявила, что любая беременная женщина очень нетерпелива и капризна. Она, к примеру, заявила, что хочет киви, а потом заставила ведущего брить фрукт.

«Что-то есть в этом патологическое — брить киви», — заметил Корчевников. После этого он удивил признанием. Оказывается, ведущий мечтает о четверых детях — двух мальчиках и двух девочках.

В конце игры Довлатова попросила Корчевникова сделать ей массаж, сказав, что у нее сильно болит спина. «Мы же не одни», — подметил ведущий, когда коллега попросила его размять пятую точку.

«Я задумался о монашестве», — сказал после «испытаний» Корчевников. «У тебя все получится, Боря. Дети — это самое большое счастье, которое может испытать человек», — заметила многодетная мать.