Новая звезда YouTube: в гости к Дудю пришел Антон Лапенко

Актер объяснил, как стать известным на всю страну всего за год в новом выпуске шоу «ВДудь».

В гости к Юрию Дудю пришел актер Антон Лапенко, новая звезда российского Youtube. Всего семь месяцев назад на канале «Лапенко» появился первый видеоролик, а на начало марта 2020 года там уже более миллиона подписчиков. Известность Антону принес небольшой сериал «Внутри Лапенко», все роли в котором исполняет сам актер, а большая часть диалогов является чистой импровизацией без какого-либо сценария. Проект выполнен в стиле советского кино, в котором переплетены 80-е и 90-е годы прошлого века.

На передаче у Дудя Антон ответил на самые популярные вопросы, которые терзали его поклонников, и более того, это было первое интервью Антона, до этого он не общался с представителями прессы. О секретах ретро-формата, о глубоком смысле видеороликов и о своей огромной семье — звезда раскрыл все карты и рассказал о своих любимых фильмах.