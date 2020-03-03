«Люблю экспериментировать»: Долина для роли в мюзикле согласилась изменить внешность

64-летняя певица Лариса Долина решила возобновить работу в мюзиклах. Последний раз звезда появлялась в музыкальном спектакле «Чикаго», став единственной российской артисткой, которая выступала с ним на Бродвее.

Дебют Ларисы Долиной в спектакле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» состоится в Театре на Таганке 13 марта. Создатели мюзикла обещают показать неординарную детективную историю.

Лариса Долина сыграет хозяйку магазина, в котором продаются пирожки с человечиной. Для этой роли ей придется перевоплотиться в совершенно демонической образ. Как он будет выглядеть, показали в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В кадре звезда предстает с четко очерченными скулами и внушительными синяками вокруг глаз.