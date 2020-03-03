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«Люблю экспериментировать»: Долина для роли в мюзикле согласилась изменить внешность

Народная артистка России вскоре появится с премьерой спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит».

«Люблю экспериментировать»: Долина для роли в мюзикле согласилась изменить внешность
Лариса Долина. Фото: Global look press.

64-летняя певица Лариса Долина решила возобновить работу в мюзиклах. Последний раз звезда появлялась в музыкальном спектакле «Чикаго», став единственной российской артисткой, которая выступала с ним на Бродвее.

Дебют Ларисы Долиной в спектакле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» состоится в Театре на Таганке 13 марта. Создатели мюзикла обещают показать неординарную детективную историю.

Лариса Долина сыграет хозяйку магазина, в котором продаются пирожки с человечиной. Для этой роли ей придется перевоплотиться в совершенно демонической образ. Как он будет выглядеть, показали в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В кадре звезда предстает с четко очерченными скулами и внушительными синяками вокруг глаз.

Долина. Кадр из «Вечернего Урганта». Фото
Лариса Долина в непривычном образе. Кадр из «Вечернего Урганта»

«Ванечка, я очень люблю экспериментировать. И в последнее время тоскую по мюзиклам, потому что в последние годы их не играю. А это мой самый любимый жанр», — объяснила свое согласие участвовать в спектакле певица.

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