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Спели на миллион: юные артисты шоу «Голос. Дети», покорившие страну с первого выступления

Слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети-7» продолжаются.

Спели на миллион: юные артисты шоу «Голос. Дети», покорившие страну с первого выступления
Кадр из шоу «Голос. Дети»

Казалось бы, юные артисты делают самые первые шаги на сцене. Но ими уже вовсю восхищается публика! В интернете ролики некоторых ребят набирают миллионы просмотров. Пропустили в эфире? Посмотрите в Сети прямо сейчас, не пожалеете.

Таисия Скоморохова (команда Полины Гагариной)

Пока еще не знаем, что это за Таисия Скоморохова, но туфельки ей надевает сам Дмитрий Нагиев. Фото
Пока еще не знаем, что это за Таисия Скоморохова, но туфельки ей надевает сам Дмитрий Нагиев. Фото: Первый канал/Ли Максим

Восьмилетнюю Таю из Одинцова сразу записали чуть ли не в фавориты турнира. Композицию Goomba Boomba перуанки Имы Сумак девочка начала петь так, что Баста нажал на красную кнопку на десятой секунде. А ведь Скоморохова только вокально импровизировала, не спев ни слова! Затем развернулись и остальные судьи. Дмитрий Нагиев лично надел туфельки на ножки вокалистки, по-рыцарски встав на колено, пока Полина Гагарина кричала: «Это конец света!» Номер девочки в YouTube пересмотрели уже 1,3 млн раз. Улыбчивая и энергичная девочка поет, как уверяют, с рождения, выступала в украинском «Голосе», снималась в сериалах «Блудный сын» («Россия-1») и «Семья Светофоровых» («Карусель»), шоу «Лучше всех!» у Максима Галкина. Пишет картины маслом, обожает танцевать, гоняет на скейтборде и коньках, мечтает выступить на «Евровидении» и включает модную музыку младшему брату Артемию.

Варвара Глухова (команда Полины Гагариной)

Варвара Глухова. Фото
Варвара Глухова. Фото: Первый канал/Ли Максим

Несмотря на фамилию, Варя блестяще поет. Десятилетняя новосибирская звездочка пыталась заниматься художественной гимнастикой, но в итоге пришла к музыке. Она отлично готовит — шарлотку, сибирские пельмени и пиццу, но поет еще лучше.

Ролик на песню «Мама, я танцую» группы «#2Маши», с которой Варя пришла на слепые прослушивания, посмотрели более 1,2 млн раз. Трое наставников повернулись к Глуховой уже через минуту, а Полина Гагарина ласково назвала ее «зверюгой».

Девочка очень артистична, снимает короткие видео для интернета, изучает театральное мастерство и хочет быть похожей на Варю из мультфильма «Сказочный патруль».

Валерия Базыкина и Манижа Аминова (команда Басты)

Лера Базыкина (слева) и Манижа Аминова порадовали и публику, и Басту, и сами удивились такой реакции на песню. Фото
Лера Базыкина (слева) и Манижа Аминова порадовали и публику, и Басту, и сами удивились такой реакции на песню. Фото: Первый канал/Ли Максим

Обычно в проект двойками приходят сестры, братья или просто родные друг другу люди (отец и сын, например), а тут — просто приятельницы. Даже не одноклассницы.

Лере — 13, она из Балашихи, Маниже — 14, Смоленская область. Они познакомились на концерте и решили: будут выступать дуэтом. Тембр голосов оказался таким взаимодополняющим, что советский хит «Трава у дома» в исполнении Базыкиной и Аминовой в мягкой, нежной и энергичной аранжировке на YouTube набрал больше 2 млн (!) просмотров всего за несколько дней.

Публика в зале билась в экстазе, родители в гостевом «аквариуме» плакали, а Полина Гагарина, единственная, кто не повернулся к дуэту, выворачивала руки, чтобы показать мурашки, бегущие по телу от выступления.

Лера играет на фортепиано и пишет аранжировки, выступала в многотысячных залах, а на «Славянском базаре» в Витебске даже дирижировала симфоническим оркестром. Манижа аккомпанирует себе на укулеле и гитаре, часто выступает и выигрывает вокальные конкурсы, за победу в фестивале «Наша добрая Смоленщина» получила статуэтку, инкрустированную настоящим бриллиантом.

Тэги

«Голос» и «Голос. Дети»Дмитрий НагиевПолина Гагарина
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