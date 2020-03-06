Спели на миллион: юные артисты шоу «Голос. Дети», покорившие страну с первого выступления

Казалось бы, юные артисты делают самые первые шаги на сцене. Но ими уже вовсю восхищается публика! В интернете ролики некоторых ребят набирают миллионы просмотров. Пропустили в эфире? Посмотрите в Сети прямо сейчас, не пожалеете.

Таисия Скоморохова (команда Полины Гагариной)

Восьмилетнюю Таю из Одинцова сразу записали чуть ли не в фавориты турнира. Композицию Goomba Boomba перуанки Имы Сумак девочка начала петь так, что Баста нажал на красную кнопку на десятой секунде. А ведь Скоморохова только вокально импровизировала, не спев ни слова! Затем развернулись и остальные судьи. Дмитрий Нагиев лично надел туфельки на ножки вокалистки, по-рыцарски встав на колено, пока Полина Гагарина кричала: «Это конец света!» Номер девочки в YouTube пересмотрели уже 1,3 млн раз. Улыбчивая и энергичная девочка поет, как уверяют, с рождения, выступала в украинском «Голосе», снималась в сериалах «Блудный сын» («Россия-1») и «Семья Светофоровых» («Карусель»), шоу «Лучше всех!» у Максима Галкина. Пишет картины маслом, обожает танцевать, гоняет на скейтборде и коньках, мечтает выступить на «Евровидении» и включает модную музыку младшему брату Артемию.

Варвара Глухова (команда Полины Гагариной)

Несмотря на фамилию, Варя блестяще поет. Десятилетняя новосибирская звездочка пыталась заниматься художественной гимнастикой, но в итоге пришла к музыке. Она отлично готовит — шарлотку, сибирские пельмени и пиццу, но поет еще лучше.

Ролик на песню «Мама, я танцую» группы «#2Маши», с которой Варя пришла на слепые прослушивания, посмотрели более 1,2 млн раз. Трое наставников повернулись к Глуховой уже через минуту, а Полина Гагарина ласково назвала ее «зверюгой».

Девочка очень артистична, снимает короткие видео для интернета, изучает театральное мастерство и хочет быть похожей на Варю из мультфильма «Сказочный патруль».

Валерия Базыкина и Манижа Аминова (команда Басты)

Обычно в проект двойками приходят сестры, братья или просто родные друг другу люди (отец и сын, например), а тут — просто приятельницы. Даже не одноклассницы.

Лере — 13, она из Балашихи, Маниже — 14, Смоленская область. Они познакомились на концерте и решили: будут выступать дуэтом. Тембр голосов оказался таким взаимодополняющим, что советский хит «Трава у дома» в исполнении Базыкиной и Аминовой в мягкой, нежной и энергичной аранжировке на YouTube набрал больше 2 млн (!) просмотров всего за несколько дней.

Публика в зале билась в экстазе, родители в гостевом «аквариуме» плакали, а Полина Гагарина, единственная, кто не повернулся к дуэту, выворачивала руки, чтобы показать мурашки, бегущие по телу от выступления.

Лера играет на фортепиано и пишет аранжировки, выступала в многотысячных залах, а на «Славянском базаре» в Витебске даже дирижировала симфоническим оркестром. Манижа аккомпанирует себе на укулеле и гитаре, часто выступает и выигрывает вокальные конкурсы, за победу в фестивале «Наша добрая Смоленщина» получила статуэтку, инкрустированную настоящим бриллиантом.