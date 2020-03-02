«За деньги залезают в душу»: жена Резника объяснила, почему игнорирует «Секрет на миллион»

Супруга композитора Ильи Резника детально объяснила, почему она и ее муж игнорируют многие звездные передачи на российском телевидении. Ранее Ирина Резник заявила, что ни она, ни ее муж из принципа не пойдут в «Секрет на миллион», даже несмотря на то, что им регулярно звонят представители шоу и предлагают деньги.
В беседе с порталом Teleprogramma.pro она рассказала, что деньги, которые им обещают, и ее саму, и композитора интересуют в последнюю очередь. Резник достаточно часто смотрит телевизор. Наткнувшись на «Секрет на миллион», поэт-песенник категорично заявил: его ноги в той студии никогда не будет.
«Ему не нравится, что там за деньги залезают в душу. Самое ужасное, что всплывают всякие нелицеприятные подробности и болезни. Когда артисту нужен пиар, такие предложения оправданны, но когда обращаются к признанным людям, как мой муж, я этого не понимаю. Слава Богу, у Ильи Рахмиэлевича нет никакого диагноза, но кто бы знал, что у всех тех людей, которые приходят, тяжелый недуг», — высказалась она.
Ирина Резник также подметила, что некоторые артисты, которые появляются в «Секрете на миллион», затем сталкиваются с карьерными проблемами. Так, женщина привела в пример Ирину Отиеву – та, поведала Ирина, после обнародования некоторых ее проблем перестала получать приглашения на концерты.
«Не нужно ходить на такие программы, где вытаскивают всякие сведения. Это очень плохо энергетически. Они требуют раскрываться. Пусть лучше люди говорят что-то своим творчеством», — акцентировала внимание она.