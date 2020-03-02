«За деньги залезают в душу»: жена Резника объяснила, почему игнорирует «Секрет на миллион»

Ирина Резник разделяет мнение своего супруга о том, что их семье не нужно участвовать в подобных шоу.

Супруга композитора Ильи Резника детально объяснила, почему она и ее муж игнорируют многие звездные передачи на российском телевидении. Ранее Ирина Резник заявила, что ни она, ни ее муж из принципа не пойдут в «Секрет на миллион», даже несмотря на то, что им регулярно звонят представители шоу и предлагают деньги.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro она рассказала, что деньги, которые им обещают, и ее саму, и композитора интересуют в последнюю очередь. Резник достаточно часто смотрит телевизор. Наткнувшись на «Секрет на миллион», поэт-песенник категорично заявил: его ноги в той студии никогда не будет.

«Ему не нравится, что там за деньги залезают в душу. Самое ужасное, что всплывают всякие нелицеприятные подробности и болезни. Когда артисту нужен пиар, такие предложения оправданны, но когда обращаются к признанным людям, как мой муж, я этого не понимаю. Слава Богу, у Ильи Рахмиэлевича нет никакого диагноза, но кто бы знал, что у всех тех людей, которые приходят, тяжелый недуг», — высказалась она.

Ирина Резник также подметила, что некоторые артисты, которые появляются в «Секрете на миллион», затем сталкиваются с карьерными проблемами. Так, женщина привела в пример Ирину Отиеву – та, поведала Ирина, после обнародования некоторых ее проблем перестала получать приглашения на концерты.