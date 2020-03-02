Первая маска сорвана: на НТВ стартовало самое интригующее шоу сезона

Первый выпуск «самого секретного шоу» на НТВ состоялся 1 марта. Главными героями в нем являются 12 «масок» — это участники, облаченные в фантастические наряды. Хамелеон, Туча, Волк, Мороженое, Робот и множество других образов и персонажей исполнили на сцене различные хиты отечественной и мировой эстрады.

В течение шоу, как того требуют правила, из каждой четверки артистов зрители вместе с жюри проекта выбирали, с кого из них они хотят снять маску. В финале из тройки претендентов – на вылет в том числе – зрители спасли одного из них. А уже жюри решило, кого из оставшихся рассекретить. И им оказался Хамелеон. Под маской рептилии песню Артура Пирожкова исполнил ведущий НТВ Вадим Такменев.

«Это адский труд. Это адско тяжелая работа. На самом деле спасибо вам огромное, это было круто, приятно, и это был реально первый опыт», — признался тележурналист.

Зрители уже успели оценить премьеру. Многие признались, что ничего подобного прежде на ТВ не было и с удовольствием будут ждать продолжения:

«В первый раз посмотрела, было смешно и круто! А теперь хочу добавки!», «Первый раз включил телевизор за последнее время и нечаянно увидел эту программу, так понравилась, что я решил пересмотреть на Ютубе, первый выпуск хорош», «Какие костюмы шикарные, ведущий очень хороший. Песни были подобраны так, что хотелось с ними и спеть и танцевать», — комментируют пользователи на Ютубе.

Продолжение шоу «Маска» — в следующее воскресенье, 8 марта, на НТВ.