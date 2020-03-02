«30 швов только сверху»: дочь Ирины Салтыковой покалечила собака певицы

Дочь Ирины Салтыковой Алису покалечила собака певицы. Девушка вернулась в Россию спустя 15 лет отсутствия на Родине, однако прием в родительском доме оказался не таким душевным, как мог бы быть. Аббруцкая овчарка по имени Лаванда не оценила появления на ее территории незнакомого человека и набросилась на Алису.

«Собака старая уже, приревновала, наверно. Я подошла к ней, и она вцепилась в лицо. Была разорвана верхняя губа, нижняя губа. 30 швов только сверху было, клыки были видны. Зрелище не для слабонервных», — вспомнила Алиса в беседе с журналистами программы «Однажды».

Несмотря на последствия тяжелых травм, Салтыкова совместно с дочерью приняли решение сохранить питомице жизнь. Сейчас собака сидит на привязи при входе в замок артистки. Благодаря присутствию Лаванды попасть внутрь апартаментов можно только по приглашению. Животное успешно бережет покой живущих внутри людей. По лицу Алисы же на сегодняшний день нельзя сказать, что она пережила нападение собаки: девушка отлично выглядит и практически не красится. Главным же своим занятием Алиса называет музыку: дочь пошла по стопам звездных отца и матери.