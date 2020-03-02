«Это невозможно»: Киркоров признался, что устал от публичности

Филипп Киркоров признался, что устал от публичности. Об этом 52-летний артист честно рассказал в программе «Однажды» на НТВ. Исполнитель отметил – он никогда не скрывал, что хотел быть публично обожаемым, однако в последнее время известность дается певцу тяжело. Стресс Киркоров снимает шопингом: поп-король признался, что покупка вещей – наркотик для него. Когда у Киркорова нет возможности что-то купить прямо сейчас, он начинает сильно нервничать.

«Вот мы сейчас делаем интервью, у меня остался час, а я еще шопинга не сделал. Я ужасно нервничаю! Это мой наркотик. Мне надо пойти и употребить!» – посмеялся он.

Герой программы признался – он занимается любимым делом, поэтому отдается ему со всем усердием. Единственное, что мешает ему спокойно жить – чужая молва.

«Отстаньте от меня! Дайте спокойно жить, творить и полюбить! Но я, конечно, понимаю, что это невозможно», – отметил Киркоров.