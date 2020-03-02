Идеальный кандидат: в «Вечернем Урганте» выбрали участника Евровидения от России

Зима прошла, за окном уже второе марта, а Россия все еще не может выбрать своего представителя на музыкальный конкурс «Евровидение 2020». Все больше слухов появляются вокруг мероприятия, а большой список из российских музыкантов, которые якобы могут поехать защищать честь России, уменьшается с каждым днем. Не остался в стороне и Иван Ургант, который выбрал своего кандидата для победы.

В официальном Instagram-аккаунте передачи «Вечерний Ургант» появился пост в котором начались рассуждения о том, кто же наиболее достоин. По словам Урганта, Григорий Лепс предложил отправить Александра Панайотова, Игорь Крутой – Тиму Белорусских, а Игорь Матвиенко – группу «Фабрика». По мнению звезды, кандидат от России должен обладать несколькими важными качествами, такими как сексуальность, свободное владение английским языком и у продвижение традиционных семейных ценностей. Таким образом, выбор «Вечернего Урганта» пал на Виталия Мутко, заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.