«Хочу побыть одна»: Бабкина призналась, что не живет с молодым мужем

В программе «Секрет на миллион» Надежда Бабкина сделала сенсационное заявление. Оказывается, она живет отдельно от своего молодого мужа Евгения Гора. Напомним, мужчина на 30 лет моложе своей супруги, но это не мешает их отношениям.

«Говорят, что одной скукота. Это неправда. Я иногда умышленно хочу побыть одна», — призналась звезда.

Сейчас именно такой период, когда певице необходимо побыть в одиночестве. Однако это не значит, что пара рассталась, просто супруг приходит к благоверной в гости. И это устраивает обоих.

О том, что думают о них люди, Бабкиной все равно. Она заявила, что за много лет у нее на досужие разговоры за спиной давно выработался иммунитет.

«Как нас только не пеняли, как не обтесывали! Но я толстокожая, я выдержу», — сказала она.

По словам Надежды Георгиевны, ее муж никак от нее не зависит и не использует ее имя в личных целях. У Гора имеется собственный бизнес, и в нем он чувствует себя полностью самореализованным.