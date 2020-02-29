«Что вы делаете?»: Лазарев взорвался на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певец Сергей Лазарев взорвался в новом выпуске музыкальной передачи «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия». Возглавляющий судейскую сотню исполнитель бесцеремонно перебил своего напарника по редколлегии поэта-песенника Симона Осиашвили. Спикер заявил, что конкурсантка должна выбыть из соревнования, поскольку исполняла песню на иностранном языке. Осиашвили же считает, что претенденты на победу должны выбирать только отечественные синглы.

Услышавший аргумент песенника Лазарев не сдержался и позволил себе перебить оппонента. Раскрасневшись, Сергей закричал, что Симон «рубит дорогу конкурсантки».

«Да епрст! Не про это все! Вы рубите дорогу классному исполнителю! Вы рубите судьбу человека! Это конкурсант, который отлично выступил! Что вы делаете? Невозможно пройти мимо этого филигранного исполнения», — выпалил Лазарев и схватился за голову.

Позже Сергей признался: когда подобная несправедливость происходит у него на глазах, он готов рвать и метать. Лазарев подчеркнул, что по сути своей является человеком очень эмоциональным, но ни за одно подобное проявление ему не стыдно, потому что оно было реализовано во благо.

«Я имею свою четкую позицию, и всегда ее аргументировано отстаиваю, а все потому, что мне не все равно. Меня самого так часто в этой жизни «судили» и «затыкали» из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим», — акцентировал внимание он.