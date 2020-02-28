«Опыт, чувства, знакомства»: новый герой «Холостяка» рассказал о себе

Накануне премьеры на ТНТ появляется все больше подробностей о том, что из себя представляет Антон Криворотов.

Герой нового шоу «Холостяк» на ТНТ в интервью ютуб-каналу PEOPLETALK TV ответил на вопросы о себе. Оказалось, что он никогда не выходит из дома без своего несессера, очень боится оказаться бесполезным, а своей вредной привычкой считает лень.

Антон признался, что самые долгие отношения у него продолжались 5 лет, и это была его первая любовь. По его убеждению, девушке непозволительно быть невеждой.

Что касается главных положительных качеств, то его избранница обязательно должна обладать свободой, активностью, добротой, интеллектом, быть уважительной в отношениях. И не имеет значения, будет ли это блондинка или брюнетка. На вопрос, как он попал на проект и почему согласился, он ответил:

«Пришло предложение в Лос-Анджелес от одного из руководителей телеканала. Никакие кастинги я не проходил. Зачем проект? Увеличить вероятность. Новый опыт, чувства, новые знакомства. И это два месяца out of reality», — подчеркнул холостяк.

Напомним, премьера нового сезона шоу «Холостяк» состоится 1 марта на ТНТ в 20:30.