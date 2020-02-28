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Деревянко и Горбачева помогут новому «холостяку» вывести невест на чистую воду

Актеры появятся в первом выпуске шоу на ТНТ.

Деревянко и Горбачева помогут новому «холостяку» вывести невест на чистую воду
Кадр из нового сезона шоу "Холостяк"/Фото: пресс-служба ТНТ

Актеры Павел Деревянко и Ирина Горбачева помогут новому «холостяку» — стоматологу Антону Криворотову — отобрать достойных претенденток на его сердце. Первый выпуск седьмого сезона шоу стартует уже 1 марта: зрителям представят главного персонажа, а также детально познакомят с каждой из невест. Особое внимание аудитории приковано к актрисе из сериала «Физрук» Полине Гренц, бывшей супруге футболиста Кержакова Милане Тюльпановой. Помимо них поборются за сердце яркого врача еще 23 девушки.

Кадр из первой серии "Холостяка"
Кадр из первой серии «Холостяка»/Фото: пресс-служба ТНТ

Помогать осуществлять отбор будут друзья Криворотова – актеры Павел Деревянко и Ирина Горбачева. Каждый из приглашенных гостей воспользуется своим правом лично пообщаться с девушками и сделать о них очные выводы. Свой вердикт они озвучат в конце дебютного выпуска.

Помимо знаменитостей зрителей ждут необычные ходы от самих девушек. Так, модель Лиза Адаменко уже анонсировала свое эффектное появление в замке. Нечто фееричное покажет и уже знакомая многим поклонникам участница третьего «Холостяка» Алина Чусь.

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«Холостяк»Антон КриворотовИрина ГорбачеваНовости googleНовости телевиденияновый сезон шоу "Холостяк"Павел ДеревянкоТНТ
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