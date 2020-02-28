Деревянко и Горбачева помогут новому «холостяку» вывести невест на чистую воду

Актеры Павел Деревянко и Ирина Горбачева помогут новому «холостяку» — стоматологу Антону Криворотову — отобрать достойных претенденток на его сердце. Первый выпуск седьмого сезона шоу стартует уже 1 марта: зрителям представят главного персонажа, а также детально познакомят с каждой из невест. Особое внимание аудитории приковано к актрисе из сериала «Физрук» Полине Гренц, бывшей супруге футболиста Кержакова Милане Тюльпановой. Помимо них поборются за сердце яркого врача еще 23 девушки.

Помогать осуществлять отбор будут друзья Криворотова – актеры Павел Деревянко и Ирина Горбачева. Каждый из приглашенных гостей воспользуется своим правом лично пообщаться с девушками и сделать о них очные выводы. Свой вердикт они озвучат в конце дебютного выпуска.

Помимо знаменитостей зрителей ждут необычные ходы от самих девушек. Так, модель Лиза Адаменко уже анонсировала свое эффектное появление в замке. Нечто фееричное покажет и уже знакомая многим поклонникам участница третьего «Холостяка» Алина Чусь.