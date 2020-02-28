Двухкратный олимпийский чемпион Алексей Воевода «сломался» на испытании «Последнего героя»

Двухкратный олимпийский чемпион по армрестлингу Алексей Воевода «сломался» во время очередного испытания на «Последнем герое». В новом выпуске, который зрители увидят уже в грядущую субботу, 29 февраля, обеим командам вновь предстоит продемонстрировать силу воли и стремление к победе. И зрителям, и звездам на плечи положат 120-килограммовую «змею»: ее нужно будет нести, пока не кончатся силы.

В какой-то момент свое участие в испытании неожиданно и для команды, и для организаторов прервал бобслеист и чемпион мира по армрестлингу Алексей Воевода. Идущий первым спортсмен бросил тяжелый груз на плечи остальных знаменитостей, а затем отошел в сторону. Не смогла скрыть удивления от увиденного ведущая проекта Яна Троянова.

«Глазам своим не верю! Алексей?» — воскликнула она.

Последствия одного решения оказались для команды фатальными. «Змея» оказалась настолько тяжелой, что справиться с нагрузкой не смогли Лукерья Ильяшенко и Наталья Бардо. Цепочка распалась. Сама актриса позже рассказала, что Воевода по-боевому настраивал команду перед соревнованием и требовал ни за что не бросать «змею».

Чуть позже чемпион оправдался – он банально устал. Сильнее всего его ранила неприятная новость о том, что правительство страны ушло в отставку в полном составе. Будучи депутатом Госдумы, Воевода принял ситуацию близко к сердцу.