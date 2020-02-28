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Двухкратный олимпийский чемпион Алексей Воевода «сломался» на испытании «Последнего героя»

Чемпион мира по армрестлингу удивил сокомандников своим поведением.

Двухкратный олимпийский чемпион Алексей Воевода «сломался» на испытании «Последнего героя»
Бобслеист Алексей Воевода. Фото: КП/Гусева Евгения

Двухкратный олимпийский чемпион по армрестлингу Алексей Воевода «сломался» во время очередного испытания на «Последнем герое». В новом выпуске, который зрители увидят уже в грядущую субботу, 29 февраля, обеим командам вновь предстоит продемонстрировать силу воли и стремление к победе. И зрителям, и звездам на плечи положат 120-килограммовую «змею»: ее нужно будет нести, пока не кончатся силы.

В какой-то момент свое участие в испытании неожиданно и для команды, и для организаторов прервал бобслеист и чемпион мира по армрестлингу Алексей Воевода. Идущий первым спортсмен бросил тяжелый груз на плечи остальных знаменитостей, а затем отошел в сторону. Не смогла скрыть удивления от увиденного ведущая проекта Яна Троянова.

«Глазам своим не верю! Алексей?» — воскликнула она.

Последствия одного решения оказались для команды фатальными. «Змея» оказалась настолько тяжелой, что справиться с нагрузкой не смогли Лукерья Ильяшенко и Наталья Бардо. Цепочка распалась. Сама актриса позже рассказала, что Воевода по-боевому настраивал команду перед соревнованием и требовал ни за что не бросать «змею».

Чуть позже чемпион оправдался – он банально устал. Сильнее всего его ранила неприятная новость о том, что правительство страны ушло в отставку в полном составе. Будучи депутатом Госдумы, Воевода принял ситуацию близко к сердцу.

Тэги

«Последний герой. Зрители против звёзд»Алексей ВоеводаЛукерья ИльяшенкоНаталья БардоНовости googleТВ-3
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