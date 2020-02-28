От «Маски» до «Холостяка»: что можно посмотреть в этот уикенд по телевизору

На телеканале «Россия 1» в субботнем выпуске программы «Привет, Андрей!» — звезда фильма Никиты Михалкова «Раба любви» (1975 г) Елена Соловей. Именно в этой программе спустя 40 лет произойдет встреча Соловей с ее партнером по фильму Родионом Нахапетовом. В культовой картине они сыграли двух влюбленных, но после окончания съемок не общались четыре десятка лет.

В воскресенье, 1 марта, в 14-15 в день 25-летия со дня гибели знаменитого телеведущего Влада Листьева на Первом канале состоится показ документального фильма, посвященного памяти журналиста. В проекте принимают участие Валдис Пельш, Александр Гордон, Алексей Пиманов, Дмитрий Дибров, Юрий Николаев и многие другие его современники.

Выяснять, из чего сделаны пельмени за 200 рублей, будут на «России 1» 1 марта в 11-10 в программе «Тест». Кроме того, ведущие покажут, как выглядят подушки, на которых нельзя спать.

Не обойдется и без премьер. Долгожданное музыкальное шоу «Маска», где пятеро членов жюри будут пытаться рассекретить каждого из 12 участников на протяжении каждого воскресенья этой весной, выйдет в эфир в 20-10 на НТВ. На ТНТ в этот же день стартует романтический проект «Холостяк». В новом сезоне программы участники будут бороться за сердце Антона Криворотова, врача-стоматолога.