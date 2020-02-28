Экс-жена Кержакова пополнила список участниц нового сезона шоу «Холостяк»

В свои 26 лет Милана Тюльпанова уже побывала замужем и успела развестись.

Бывшая возлюбленная 37-летнего футболиста Александра Кержакова станет участницей одного из рейтинговых проектов телеканала ТНТ. Как выяснилось, девушка пополнит список участниц нового сезона шоу «Холостяк». 26-летняя Милана Тюльпанова собирается наладить свою личную жизнь, став героиней популярного реалити. При этом модели предстоит столкнуться на проекте с конкуренцией в лице других девушек, которые готовы побороться за сердце «холостяка».

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, после громкого расставания с отцом своего первенца — сына Артемия — знаменитость в откровенных интервью делилась подробностями непростых отношений с футболистом. Некоторое время наследник Тюльпановой жил с отцом. Однако сейчас мальчик находится вместе с мамой.

По словам модели, в свои два годика Тема растет очень развитым ребенком. Он рано заговорил и теперь, как утверждает экс-возлюбленная футболиста, болтает без умолку. Милана очень гордится малышом. Сын Кержакова ходит в секцию плавания, посещает детский садик и там же вместе с воспитателями занимается английским языком.

«Я хочу быть мамой, которая не просто любит своего ребенка, но и может стать ему другом, который будет давать дельные советы в разных сферах жизни, поэтому я и работаю над собой и надеюсь, что это даст свои плоды», — добавила Тюльпанова.

Напомним, что бывшая жена Александра Кержакова училась в одном из московских университетов на факультете международной журналистики. После расставания с футболистом девушка решила посвятить себя общественной деятельности: она создала фонд, который помогает женщинам при разводах с мужьями.

Новый сезон проекта «Холостяк» на телеканале ТНТ стартует с 1 марта.