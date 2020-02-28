«Хочу найти папика»: актриса Алиса Кретова отправила заявку на участие в «Давай поженимся»

28-летняя актриса и выпускница школы МХАТ Алиса Кретова отправила заявку на участие в шоу «Давай поженимся». О своем намерении обрести любовь на одной из самых популярных передач страны артистка рассказала порталу Teleprogramma.pro.

В разговоре с журналистами она отметила, что составила анкету так, будто рассматривать ее будет серьезное брачное агентство. Сейчас Кретовой остается только ждать, утвердят ли ее кандидатуру организаторы и бессменная тройка ведущих – Роза Сябитова, Лариса Гузеева и Василиса Володина.

Сама Кретова призналась, что считает себя не вполне подходящей под целевую аудиторию передачи, однако надежды стать главной героиней не теряет.

«Например, в ответе на вопрос, какие качества вы не приемлете в партнере, я написала отсутствие эмпатии и советское патриархальное воспитание. Я, конечно же, очень хочу попасть на передачу, но серьезно к этому не отношусь», — сказала она.

Отвечая на вопрос, почему она все же решилась на этот шаг, Кретова заявила – она хочет найти себе «папика», а также схлестнуться в разговорном поединке с Гузеевой и Сябитовой.

«С удовольствием схлестнулась бы с Ларисочкой и с Розочкой. Еще недавно со своей подружкой я говорила о том, что только она может найти мне «папика». Короче, я открываю новые границы, ищу себя в новой роли содержанки», — улыбнулась Алиса.

Артистка подчеркнула, что анкету она заполняла максимально честно. Не утаила Кретова факта того, что является актрисой. Алиса понимает, что этот нюанс ее биографии способен значительно уменьшить ее шансы на появление в студии «Давай поженимся», но ей хотелось быть максимально честной. Не исключила невеста и элемент пиара.