«Я искала секс на один-два раза»: Сябитова рассказала о своем интимном опыте

На шоу «Давай поженимся» в качестве жениха пришел 43-летний Сергей, за плечами которого оказалось 1500 свиданий с противоположным полом. Ведущие поспешили уточнить у гостя, всякое ли рандеву заканчивалось постелью, и как понять, будет ли подобное «продолжение» на первой встрече. Жених рассказал, что придумал специальный тест, в ходе которого получал ответ на вопрос, будет ли секс или нет. Роза Сябитова поспешила уточнить: а если за плотскими утехами пришла именно девушка, дает ли он их ей? Потому что убеждена, что мужчины пасуют перед такими незнакомками:

«Я искала секс на один-два раза. И у меня ни разу не получилось. Давайте, говорю, не будем про душу, у меня нет времени на медленные танцы. Но ничего не получилось. Один мне вообще сказал, что я проститутка», — поделилась своим опытом Сябитова.

Изумленные соведущие не поверили коллеге, Гузеева замотала головой: «Нет, Роза, Роза нет!» Но оказалось, что Сябитова не шутит. «Я сделала следующий вывод: все вы врете, когда действительно хочется эти 25 секунд, и «давай сразу ко мне», то вы начинаете про какую-то душу говорить. И вы сам наверняка сразу слились с темы», — ткнула пальцем в гостя телесваха.

А вот места для знакомств телеведущая советует выбирать все-таки офлайн. В Сети участились мошенничества, поэтому проще и удачнее можно найти любовь на массовых праздничных гуляньях.