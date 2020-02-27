Участницы седьмого сезона «Холостяка» организуют прямой эфир после премьеры

Пять девушек обсудят со зрителями увиденные ими события и себе самих.

Участницы седьмого шоу «Холостяка» выйдут в прямой эфир со зрителями после выхода на экраны первой серии проекта. Как рассказали Teleprogramma.pro в пресс-службе телеканала ТНТ, своим взглядом на происходящее поделятся пять кандидаток на сердце стоматолога Антона Криворотова — Лиза Адаменко, Алина Чусь, Заки Мусин, Даша Хаитметова и Сапият Ахмедова. Примечательно, что и сами невесты увидят момент знакомства других девушек с Антоном впервые.

Планируется, что прямая трансляция состоится 1 марта на платформе «ВКонтакте». Напомним, что первую серию зрители увидят уже в грядущее воскресенье в 20:30. 25 участниц проявят себя, чтобы заполучить шанс побороться за сердце нового холостяка. Сам Криворотов уверен – ему выпал уникальный шанс встретить свою вторую половинку: ранее у него не было времени на то, чтобы знакомиться с противоположным полом из-за обилия работы.