Роза Сябитова призналась в любви к картам, а Юлиана Караулова — к «Крокодилу»

Звезды разоткровенничались в гостях у Михаила Шаца в программе «Дело было вечером».

Роза Сябитова, Юлианна Караулова, Полина Гагарина, Илья Авербух, Денис Клявер, Юля Ковальчук, Елка и другие звезды побывали в программе «Дело было вечером». Во время съемок артисты признались в своей любви к играм — именно они стали темой для обсуждения.

Оказалось, что главная сваха страны любит играть в карты и настольные игры.

«Люблю карты и домино, нравится играть и в настольные игры — просто когда дети были маленькими, это оказалось единственное, чем можно было их увлечь», — призналась Сябитова.

Теперь дети выросли и «играют даже в бане с друзьями».

А Полина Гагарина еще только приучает свою двухлетнюю дочку к играм. Дома у артистки целый набор: «Скрабл», «Города», карточки, «Крокодил» и другие логические игры.

«Я из детства, собственно, не выходила, поэтому все продолжается, мы играем», — цитирует WomanHit слова певицы.

Кстати, именно Полина смогла разгадать задание и угадать, кого изобразил на картине юный художник — это оказался портрет Николая Баскова.

Юлианна Караулова имеет большой опыт участия в логических играх. Артистка делится, что во время гастролей у ее команды с собой наборы с разными интеллектуальными забавами.

«Мы даже на гастролях играем, это спасает, например, если рейс задержали. Мы какое-то время возили с собой дорожный набор «Крокодила», — рассказывает певица.

Недавно она вернулась из США и до сих пор находится под впечатлением.

«За относительно небольшой промежуток времени я была в таком количестве мест — объехала три штата! Эмоций хватило бы на несколько лет, мне кажется, некоторые люди за пол жизни столько не испытывали», — призналась Караулова.

Ранее Роза Сябитова и ее коллега Лариса Гузеева обсудили интимные темы на съемках программы «Давай поженимся». Свахи попытались выяснить, сколько секса необходимо одной из участниц шоу, чтобы чувствовать себя счастливой, пишет портал Актуальные новости.