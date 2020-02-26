Епифанцев появился на публике с новой возлюбленной, которая моложе его на 24 года

Актер в студии «Прямого эфира» заверил, что полностью доверяет избраннице и даже при ней переписывается с другими женщинами.

Владимир Епифанцев прославился как ловелас. Долгое время ходили слухи, что он изменял своей жене Анастасии Веденской. В итоге супруги развелись, несмотря на наличие двоих детей. Актриса призналась, что подбросила мужу диктофон в одежду и выяснила, что он изменял ей с Анной Цукановой-Котт. О своих любовных похождениях артист поведал в передаче «Прямой эфир». Он признался в многочисленных изменах не только с любовницами, но и женщинами легкого поведения.

Также Епифанцев рассказал, что поддерживает общение с сыновьями Гордеем и Орфеем. Актер не стал скрывать, что ссоры с женой происходили на глазах старшего наследника, поэтому он и решил уйти из семьи. Веденская утверждала ранее, что в помещение, которое снимает актер, происходят непристойные вечеринки, поэтому туда она детей не пускает. Сам Владимир заверил, что собирает там друзей лишь один раз в три-четыре месяца.

В студию к Андрею Малахову пришла и его новая возлюбленная по имени Юлия. Девушка моложе 48-летнего актера на 24 года. «Мы познакомились пять лет назад. Я абсолютно не знала, кто такой Владимир Епифанцев до того, как ему написала», — отметила избранница звезды. Она пояснила, что как-то после просмотра фильма узнала, что актер проводит кастинг. Тогда она решила попробовать свои силы.

«Юля мне понравилась своей энергетикой. Мы по скайпу с ней пообщались. Потом она приехала со своими подружками. Ей было 19. Приехали просто пообщаться. Практически сразу сексом занялись», — рассказал о первом свидании актер. «Я была так очарована Володей, что меня ничего не смутило», — добавила сама девушка.

По словам Епифанцева, возлюбленная смотрит на него и улыбается, а большего ему и не надо. За время съемок в передачи приняли участие и бывшие девушки актера, но Юлию это не смутило. актер отметил, что ничего не скрывает от возлюбленной, доверяет ей все пароли и спокойно переписывается с другими женщинами.