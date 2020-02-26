Маски сорваны: стали известны имена ведущего и членов жюри нового вокального шоу на НТВ

О том, что НТВ весной запустит новое шоу «Маска», стало известно в начале 2020 года.

Это российская адаптация формата The Masked Singer («Замаскированный певец»), придуманного в Южной Корее, который перекупили 50 стран мира, в том числе США, Великобритания, Германия и Франция.

В первом из анонсов программы было озвучено имя Филиппа Киркорова – он вошел в состав жюри вокального конкурса. И накануне премьеры, которая состоится в первый день весны, продюсеры провели на сайте телеканала онлайн-трансляцию, на которой представили остальных судей шоу.

Вместе с российским поп-королем угадывать участников под маской будут телеведущая Регина Тодоренко, певица Валерия, шоумен Гарик Мартиросян и комик Тимур Родригес. А ведущим программы стал кавээнщик Слава Макаров.

Премьера вокального шоу «Маска» состоится на телеканале НТВ 1 марта в 20.10.