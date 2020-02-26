Дети актера Дениса Никифорова стали ведущими «Прогнозика погодки»

Для Саши и Вероники это первый опыт работы перед камерой.

В декабре 2019 года был объявлен кастинг в самое милое шоу «Прогнозик погодки» на канале «Супер». Принять участие в кастинге могли малыши от трех до шести лет.

Ведущим детской передачи предложат простыми словами рассказать о природных явлениях. Также юные ведущие должны уметь проинструктировать зрителей, как одеваться в холодную погоду и что делать, когда идет дождь. Стало известно, что самая позитивная передача о погоде вернется в эфир 1 марта.

В качестве ведущих «Прогнозика погодки» пробуют себя также и дети знаменитостей. В новом сезоне такая честь выдалась актеру Денису Никифорову и его семье. Звезда «Молодежки» в свое время завоевал любовь модели Ирины. Теперь у них подрастают двойняшки: шестилетние Александр и Вероника. Как оказалось, малышам еще не доводилось участвовать в съемках.

«Это первый опыт появления Саши и Вероники перед профессиональной камерой. Дома мы периодически ставим сказки, с костюмами, реквизитом, но это, конечно, другое. Не могу сказать, что дети сильно переживали, они, скорее, стеснялись. Специально к съемкам мы никак не готовились, дети периодически смотрят прогноз погоды, поэтому были готовы к тому, что их ждет. Наверное, я переживал больше, чем они», — поделился Никифоров.

Он признался, что его наследник увлекается железными дорогами. Артист не стал исключать, что в будущем мальчик захочет связать свою профессию с поездами. Хотя за это время его вкусы еще могут измениться. А вот Вероника, по словам актера, увлекается танцами, но также у нее есть способности в медицине.

«Если захотят идти в актерскую профессию, пусть пробуют. Я против не буду, но протекций никаких составлять тоже не буду, не буду за них просить. Есть талант, значит есть. Если нет, значит, пошел вон из профессии», — отметил Денис.

А пока его наследники попробовали себя в роли ведущих и блестяще справились с работой. А как это было, можно увидеть в новых выпусках «Прогнозика погодки» на телеканале «Супер» с 1 марта.