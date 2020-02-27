Участница нового «Холостяка» Полина Гренц: «Рядом с этим стоматологом чувствуешь себя уютно»

Уже на этой неделе на телеканале ТНТ стартует новый сезон популярного шоу «Холостяк». На этот раз главным героем программы станет не актер и не певец. Девушки будут бороться за сердце врача-стоматолога Антона Криворотова.

Накануне премьеры одна из участниц телепроекта блогер Полина Гренц пообщалась с журналистами Teleprogramma.pro и рассказала, как попала на передачу и какие у нее сложились отношения с конкурентками.

— Для чего вы пришли на проект «Холостяк»?

— Меня пригласили на кастинг, и я незамедлительно ответила «Да». Сама удивилась. Мне хотелось выйти из зоны комфорта привычных отношений между мужчиной и женщиной и попробовать новый вариант испытаний.

— Чем вы занимались до проекта?

— Я — актриса, пишу песни, пою, играю на укулеле (четырехструнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность гитары – Прим. ред.), выкладываю каверы в Инстаграм, в ближайшем будущем планирую записать альбом. Год назад написала книгу. В общем, я всегда в активном творческом процессе.

— Известно, что холостяк в этот раз не публичная личность. Вы расстроены? Кого ожидали увидеть в качестве главного героя?

— Конечно, сложилась такая традиция, что героями шоу «Холостяка» становятся известные личности, и слухи ходили разные. Но я рада, что в этом сезоне продюсеры решили всех удивить. В первую очередь, участниц, конечно.

— Какое впечатление на вас произвел Антон Криворотов с первого взгляда?

— На вид он оказался довольно приятным. Я сразу чувствую энергетику людей, и рядом с ним даже при первой встрече было очень уютно.

— Не так давно вам удалось похудеть на 20 кг! Как?

— Форму я поддерживала в зале, но мне настолько надоел тренажерный зал, что теперь меня туда и силой не загнать. Я нашла спорт по душе — бассейн. Хожу плавать 2-3 раза в неделю, а дома делаю упражнения на пресс, приседания, планку, отжимания и упражнения с гантельками.

О личной жизни Полина предпочитает не распространяться. В СМИ писали, что девушка встречалась со звездой сериала «Физрук» Артуром Сопельником.

Однако нам блогер лишь заявила, что влюблена в парня, который руководит осветительным процессом на съемочной площадке сериала «Физрук».

«Холостяк» 1 марта/20.30