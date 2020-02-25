Герой нового сезона шоу «Холостяк» рассказал о своем отношении к Ольге Бузовой

Антон Криворотов объяснил, почему отказался бы от участия в проекте «Замуж за Бузову».

Стоматолог, участник программы Comedy Club, музыкант Антон Криворотов станет новым холостяком, за сердце которого в эфире телеканала ТНТ будут бороться 25 девушек. Премьера пройдет в марте, но уже сейчас стало известно, как грядущий телевизионный герой относится к главной звезде телеканала — Ольге Бузовой. В своем интервью порталу 7дней.ру Криворотов признался, что с удовольствием согласился стать героем «Холостяка», а вот программа, где, наоборот, он среди высокой конкуренции добивался бы чувств девушки — к примеру, в шоу «Замуж за Бузову» — ему не интересна.

«Ольга Бузова не является объектом моих желаний», — назвал более конкретную причину отказа «холостяк».

Но при этом мужчина все-таки подметил, что не исключает своего согласия на подобные шоу. Только если героиня — привлекающая его кандидатура.

А между тем не так давно из-за Бузовой поссорились заключенные. Фанат певицы отстоял честь девушки перед своим сокамерником.